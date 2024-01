Cade un blocco di calcestruzzo, operaio colpito a una gamba

Infortunio sul lavoro appena dopo la pausa pranzo di oggi (martedì 23 gennaio) alla Camuna Prefabbricati di Berzo Inferiore. Vittima un operaio di 60 anni residente a Pisogne: avrebbe riportato una frattura al femore. Soccorso prima dai colleghi e poi dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza e di un’automedica, è stato trasferito all’ospedale di Esine per gli accertamenti e le cure del caso. Il riocovero nel nosocomio camuno è avvenuto in codice giallo: se la caverà.

La dinamica di quanto accaduto, poco dopo le 13.10, all’interno dello stabilimento di via cavalier Andrea Bellicini è ancora al vaglio dei carabinieri di Capo di Ponte e dei tecnici dell’Ats della montagna che sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Stando alle prime informazioni trapelate, per cause ancora da chiarire, il 60enne sarebbe stato colpito da un blocco di calcestruzzo.