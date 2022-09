Cade dalla scala e resta infilzato nel palo: operaio soccorso dall'eliambulanza

Un operaio di 58 anni è stato ricoverato al Civile di Brescia dopo essere rimasto infilzato con un braccio nel palo di un cartello stradale. L'infortunio sul lavoro è avvenuto poco prima delle 10 di giovedì mattina a Berzo Inferiore. La dinamica è ancora in fase di accertamento: stando a quanto finora appreso, l'uomo - dipendente del comune - sarebbe scivolato da una scala mentre sistemava la segnaletica stradale in via Marucche: avrebbe perso improvvisamente l'equilibrio e nella caduta il braccio sarebbe rimasto infilzato in un palo.

Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto si sono precipitate - in codice rosso - un'ambulanza e un'automedica ed è stato fatto decollare anche l'elisoccorso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare il palo per liberare il 58enne e affidarlo alle cure dei sanitari. Fortunatamente l'uomo non ha mai perso conoscenza e, una volta stabilizzato, è stato portato in eliambulanza al Civile di Brescia. Il ricovero è avvenuto in codice giallo: il 58enne non sarebbe quindi in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Psal, il nucleo di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats: a loro il compito di ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.