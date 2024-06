Malore improvviso mentre dorme, uomo soccorso dall'eliambulanza

Un uomo di 73 anni ha accusato un malore poco prima dell'alba di oggi (lunedì 17 giugno), tra le mura della baita dove stava trascorrendo la notte: immediatamente è scattato l'allarme. La chiamata al numero unico per le emergenze è partita verso le 5: la macchina dei soccorsi si è mossa rapida, per raggiungere tempestivamente la malga situata in una località piuttosto impervia, tra i boschi e le montagne che sovrastano Berzo Inferiore.

Inizialmente sono stati allertati anche i tecnici del soccorso alpino, ma - per fortuna - non si è reso necessario il loro intervento. L'elicottero del 118, decollato dalla città, ha raggiunto in breve tempo malga Silter e l'equipe medica ha messo in pratica le prime, fondamentali, manovre salvavita. Una volta caricato a bordo dell'eliambulanza, il 73enne è stato trasportato d'urgenza al Civile. Le sue condizioni sarebbero piuttosto critiche: il ricovero nel principale nosocomio di Brescia è infatti avvenuto in codice rosso.