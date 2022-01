Schiacciato da una lastra in metallo: operaio portato al Civile in eliambulanza

Un operaio di 51 anni – residente in Valcamonica – è stato ricoverato all'ospedale Civile di Brescia con seri traumi, a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto verso le 10 di lunedì mattina, alla Camuna Prefabbricati di Berzo Inferiore.

L'operaio è stato schiacciato da una pesante lastra di metallo, che stava spostando insieme ad un collega; ha riportato lesioni al bacino e all'addome. Anche l'altro lavoratore sarebbe rimasto ferito, ma in maniera più lieve.



Dopo le prime cure prestate sul posto, il 51enne è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia. Dai primi accertamenti medici si sarebbe deciso di accelerare i tempi del ricovero per via del rischio di lesioni interne. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Su quanto accaduto sono in corso i doverosi accertamenti dei tecnici del Psal di Ats, il Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con il supporto dei carabinieri di Breno: sul posto – dopo la chiamata al 112 – si sono precipitate anche un'automedica e un'ambulanza.