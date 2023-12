Strada chiusa per allagamenti: ignora il divieto e resta intrappolato in galleria

La galleria era chiusa, perché allagata, con tanto di cartelli e sbarramenti per impedire il transito dei veicoli. Divieti ignorati da un automobilista che, dopo aver aggirato gli ostacoli invadendo l'opposta corsia di marcia, si è infilato comunque nel tunnel di Berzo Demo della Statale 42 del Tonale. Peccato che dopo pochi chilometri sia inevitabilmente rimasto bloccato: l'acqua che aveva invaso la carreggiata impediva all'auto di proseguire, come di tornare indietro.

In preda al panico, l'uomo ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze. La telefonata è scattata verso le 9.30 di oggi, sabato 2 dicembre, e sul posto sono sopraggiunti in pochi minuti i carabinieri di Breno. All'arrivo dei militari l'automobilista, un 82enne della zona, era nell'abitacolo della macchina con l'acqua che gli arrivava alle ginocchia. I militari hanno trainato l'auto fuori dalla galleria e affidato l'anziano, scosso ma in buone condizioni di salute, ai volontari di Pisogne: è stato portato all'ospedale di Esine per gli accertamenti di rito. Come detto per lui solo un forte shock.

A causa degli allagamenti la Statale 42 è chiusa - solo in direzione di Ponte di Legno - dall'inizio della galleria Giovanni Paolo II a Sellero fino a Forno Allione e il traffico deviato sulle strade secondarie.