Incendio a Berzo Demo: fiamme in tre diversi punti, è lotta contro il tempo

Non c'è pace purtroppo, la nostra provincia continua a bruciare; complice vento, siccità e (a volte) la nefasta mano dell'uomo.

Finora la Valcamonica era rimasta esclusa dall'emergenza incendi, ma – dalle 17 di mercoledì – la montagna ha iniziato a bruciare a Berzo Demo, in localita? Argai. Fiamme altissime, sospinte dal vento: i pompieri hanno lavorato per tutta la notte, ma le operazione di spegnimento non sono ancora concluse.

Un altro rogo ha poi interessato l'area sopra l'ex Selca, a Forno Allione. Fortunatamente volontari, protezione civile e vigili del fuoco sono riusciti a domarlo nell'arco di un paio di ore. Qui non si esclude che siano stati dei cavi elettrici abbattuti dal vento a innescare le fiamme.

Un altro incendio è infine scoppiato nei pressi della Statale 42, sempre a Berzo Demo, sopra l’imbocco nord della galleria "Sellero". Da qui si sono poi propagate col vento fino alle Novelle di Sellero, arrivando a lambire anche seconde case e alcune baite. Fiamme altissime, visibili a chilometri di distanza. I vigili de fuoco sono ancora al lavoro, dopo aver cercato nottetempo di arginare il vasto fronte.