La comunità di Serle è rimasta orfana del suo maestro. Si è spento improvvisamente nelle scorse ore Bernardo Zanola: docente alle scuole elementari del paese per decenni, fondatore della Pro Loco (è stato presidente per ben 17 anni), attento conoscitore della storia e delle tradizioni locali. La notizia si è diffusa rapidamente sui social, tantissimi i messaggi di cordoglio.

Un pilastro della comunità

"Ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità – si legge sulla pagina Facebook 'Sei di Serle se' –. Amava orgogliosamente il nostro paese e per questo ha dedicato la sua vita alla promozione culturale e a un minuzioso lavoro di ricerca per preservare e tramandare le tradizioni serlesi, contribuendo a mantenere viva la nostra identità culturale. Con la sua scomparsa, perdiamo non solo un pilastro della nostra comunità, ma anche un valido esempio di amore per la propria terra. Che il suo ricordo continui a ispirarci e a guidarci nel nostro cammino”.

Storie, leggende e tradizioni che Zanola aveva raccontato anche nelle numerose pubblicazioni da lui scritte e dedicate a Serle, così come al resto della Valsabbia. Un uomo pragmatico e modesto, un maestro amatissimo da generazioni di alunni che – ancora oggi – lo ricordano con profondo affetto e infinita riconoscenza.