Addio al mitico Dino, punto di riferimento per tantissime generazioni

"Il posto dove ognuno, a modo suo, è passato. Mitico, pieno di ricordi, sentimenti e storie. Dino e Mariuccia hanno dato colore, passione e saggezza a quel luogo dannato dai genitori ma talmente importante per dare valori alla gioventù di Desenzano. Un paradosso, ma tanto vero". Così gli amici del Dollaro ricordano il locale cult che ha fatto la storia della città: gli stessi amici che in queste ore piangono la scomparsa di Bernardo "Dino" Chiesa, morto a 79 anni (ne avrebbe compiuti 80 tra poco più di un mese) dopo una breve malattia. Da pochi giorni era ricoverato in ospedale.

Il mitico Dollaro

Tra gli anni '70 e '80 aveva gestito la sala giochi Il Dollaro insieme alla compagna Mariuccia, scomparsa ormai da qualche tempo: tutti si ricordano anche del loro cane, l'inseparabile Peppo. Nel 2016 era stato organizzato il primo "Remember Il Dollaro", intitolato a Mariuccia, a cui avevano partecipato in tanti: nel novembre del 2021 gli "eterni ragazzi" del Dollaro si erano ritrovati, di nuovo tutti insieme, per festeggiare il compleanno dell'amato Dino.

In queste ore il gruppo Facebook del Dollaro è tempestato di messaggi di cordoglio. "Ciao Dino, fai buon viaggio - scrive Elisabetta - Grazie per quello che hai fatto per noi giovani desenzanesi. Resterai per sempre nei nostri più bei ricordi". "Riposa in pace Dino, e grazie di tutto", il commento dell'ex presidente del Consiglio comunale Rino Polloni, tra i promotori del Remember del 2016. I funerali verranno celebrati probabilmente giovedì.