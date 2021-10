Padre di famiglia muore a 46 anni, lascia nel dolore moglie e figli

La comunità di Berlingo piange la scomparsa Paolo Pelo?, morto prematuramente all'età di 46 anni. Da tempo lottava contro una grave malattia, che, purtroppo, alla fine non gli ha lasciato scampo: è spirato tra le mura di casa, nella frazione di Berlinghetto, dov'era assistito da familiari e infermiera.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza apparsi nelle ultime ore, sui social e non solo: "Le più sentite condoglianze a tutta la famiglia per la scomparsa del mio ex collega, "un abbraccio forte a tutta la famiglia", "sentite condoglianze per la perdita del caro Paolo". Originario del Cremonese, Pelo? lascia nel dolore la moglie Deborah, i figli Nicolas, Aurora, Isabel, la suocera Norma e il fratello.

I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Berlinghetto venerdi? 15 ottobre alle 10, partendo un quarto d'ora prima dalla casa del commiato Zammarchi in via Cavallera a Lograto, dov'è stata allestita la camera ardente; resterà aperta per le visite dalle 8 alle 20. Al termine della messa esequiale, il feretro verrà poi portato nel cimitero locale.