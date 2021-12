Berlingo: durante le festività di Natale obbligo di mascherina all'aperto

Un altro Comune bresciano entra a far parte nella lunga lista di quelli che hanno introdotto l'obbligo della mascherina all'aperto, nel periodo delle festività di fine anno.

Siamo a Berlingo, dove il sindaco Fausto Conforti ha da poco firmato la nuova ordinanza: "Considerato – scrive il primo cittadino – che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nelle vie e piazze centrali del paese un maggiore afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra di loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale", fino alla mezzanotte di domenica 9 gennaio sarà obbligatorio "in occasione del mercato del lunedì e di ogni altro evento pubblico e privato [...] indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si figurano assembramenti di persone".



Ricordiamo che i trasgressori rischiano una multa che va da un minimo di 400 euro a un massimo di 3.000.