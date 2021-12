Si è spento all'età di 54 anni Federico Chicco Coria, chef d'eccellenza

Un'intera vita dedicata alla ristorazione d'eccellenza, poi la scoperta di una grave malattia che, purtroppo, alla fine non gli ha lasciato scampo: si è spento giovedì all’età di 54 anni Federico “Chicco” Coria, chef bergamasco noto in tutta la Lombardia e non solo.



Originario di Martinengo, fin da bambino ha avuto una forte passione per la cucina. Per oltre 40 anni, tra viaggi all’estero e in Italia, si è fatto conoscere per la sua arte culinaria e per aver partecipato a tante competizioni nazionali ed internazionali. Numerose sono le location dove Coria ha lavorato: il Cappello d’Oro di Bergamo, l’Abacanto di Ranzanico, l’One Restaurant di Dalmine, per i banchetti la Vecchia Filanda di Brusaporto e il Castello di Valverde a Bergamo. Nel 2019 inaugurò il ristorante Borgogna a Villa Monticelli, nel territorio di Montello. È stato maestro anche di tanti giovani appassionati di cucina.



Tutto il mondo della ristorazione piange la sua scomparsa: Coria era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Niguarda, a causa del peggioramento di una grave problema di salute. Tantissimi sono i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore: “La Nazionale italiana Cuochi rappresenta e ha rappresentato negli anni, oltre all'unione di capaci professionalità, un gruppo di persone che insieme hanno condiviso e condividono un percorso di vita e di crescita personale e umana. Federico Coria ha contribuito nell'arricchire questo percorso e questa crescita, con le sue grandi capacità ed il suo spirito di gruppo”, scrive la Nazionale Italiana Cuochi.