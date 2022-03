Addio a 'Beppe' e alla sua arte: da sempre dipingeva luci e colori del 'suo' lago

Cavalletto piantato sul pavé del lungolago, pennello tra le mani e sguardo fisso sulla tela. Questa l’immagine di Giuseppe (per tutti Beppe) Bonzi che rimarrà impressa per sempre nei ricordi dei Desenzanesi. Artista eclettico e ‘spirito libero’ - così avrebbe voluto essere ricordato - si è spento nella mattinata di giovedì in un letto del nosocomio della cittadina gardesana. Aveva solo 56 anni e da tempo lottava contro un brutto male che - purtroppo - non gli ha lasciato scampo.

Nato e cresciuto a Desenzano, in paese lo conoscevano e amavano tutti. Fino all’ultimo ha immortalato nelle sue innumerevoli tele praticamente tutti gli scorci della cittadina gardesana. Numerose le mostre in cui sono stati esposti i suoi quadri, tra cui "Luci e colori del lago", esposizione organizzata, nel 2010, alla gal­le­ria d’arte di Vil­la Brunati, a Riv­oltel­la.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, generando sconforto in tutta comunità. Sui social si susseguono i messaggi d’addio. “Un artista che amava la nostra cara Desenzano. Grazie per quello che ci hai lasciato: dipinti di scorci bellissimi, che rimarranno come memoria nel tempo”, si legge tra le centinaia di testimonianze d’affetto e di stima scritte in poche ore. E, ancora: “Un uomo semplice, sempre sorridente, un artista. Addio Beppe. Sarà tutto un po' più grigio adesso: un colore che tu stesso non amavi in modo particolare. La tua tavolozza aveva ben altri valori.”

Lascia nel dolore la sorella, il cognato, e un figlio. In tanti sono attesi per l’ultimo saluto che sarà celebrato nel Duomo del paese. La data e l’ora della cerimonia sono ancora da stabilire.