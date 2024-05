Scritte no-vax sui muri: deturpato il cimitero del paese

Ancora muri imbrattati con deliranti frasi contro i vaccini e la tecnologia 5G. Nel mirino di vandali riconducibili ai gruppi "No Vax" e "No 5G" è finito ancora una volta un cimitero, quello di Bedizzole. Tanti i precedenti nella nostra provincia: è già successo a Flero, Rezzato e Gavardo.

L’amara scoperta nella mattina di ieri, martedì 30 aprile: i muri di tutto il perimetro esterno del camposanto erano stati imbrattati durante la notte.

Tante, tantissime, le gigantesche scritte con la firma "W", sigla già utilizzata in precedenti raid, tutte con vernice rossa. "Tutti morti improvvisi sono con i vax uccisi", si legge all’ingresso del cimitero. E, ancora: "Non dal destino ma uccisi con vaccino". Tra le scritte anche accuse dirette al sindaco, Giovanni Cottini, ritenuto "complice del sistema criminale".

Sdegno e indignazione corrono in paese, mentre fervono i lavori per provvedere alla cancellazione delle scritte e le indagini, affidate ai carabinieri e alla polizia locale, per individuare i responsabili. Il parcheggio del camposanto è infatti sorvegliato dalle telecamere: proprio dai filmati potrebbero arrivare informazioni utili per identificare gli autori del raid.