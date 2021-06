Condannato a 3 anni per spaccio, se ne va in giro come se niente fosse

Durante un servizio coordinato di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Bedizzole e della squadra di intervento operativo del Terzo reggimento di Milano hanno fermato un'auto sospetta. A bordo c'era un cittadino di nazionalità albanese, 38 anni, che a seguito di accertamenti è risultato gravato da un ordine di carcerazione.

Era stato infatti già condannato a 3 anni di galera per via di reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti: la sentenza era stata emessa dal Tribunale di Bergamo. Dopo le consuete attività di foto-segnalamento, il 38enne è stato trasferito in carcere a Brescia, a Canton Mombello.