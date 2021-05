Si sente male in casa, muore sotto gli occhi del marito

La tragedia si è consumata in pochi attimi, giovedì pomeriggio a Bedizzole: una donna di 51 anni si è sentita male in casa ed è morta sotto gli occhi attoniti del marito. Non ci sono dubbi sulle cause del decesso, provocato da un malore. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 18.30 da Via Benaco, in un appartamento al primo piano di una palazzina dove al pianterreno c'è anche un ristorante pizzeria.

E' stato il marito il primo ad accorgersi della 51enne che ormai aveva perso i sensi. In preda al panico è sceso di sotto per chiedere aiuto: i primi a dare una mano alcuni dipendenti del ristorante, mentre veniva allertato il 112. L'allarme è stato lanciato in codice rosso, ma purtroppo non c'è stato niente da fare.

La donna è stata rianimata a lungo, sul posto, ma ormai era già morta. Oltre all'automedica era presente anche un'ambulanza del Cosp di Bedizzole. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Desenzano. La salma è già a disposizione dei familiari per la sepoltura: a breve saranno annunciati i funerali.