Ubriaco al volante, poi la folle fuga tra le vie del paese: arrestato ragazzo

Prima la maxi rissa in un bar del centro di Bedizzole, adesso la folle fuga in auto. Martedì 8 giugno è stato arrestato un ragazzo, classe1998, dopo essere fuggito al un posto di blocco dei carabinieri.

Aveva appena finito di dare spettacolo in un bar, quando il 23enne – ubriaco a bordo della sua auto – è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri di Desenzano del Garda e della squadra del III Reggimento carabinieri Lombardia. Incurante dell'ordine, il giovane ha ingranato la marcia ed è fuggito a tutta velocità per le strade del paese.



I militari l’hanno subito inseguito: il ragazzo ha percorso un tratto di strada contromano terminando la sua corsa contro un dosso. Il tutto è durato una decina di minuti: il 23enne è stato bloccato dai carabinieri e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il ragazzo era stato uno dei protagonisti della violenta rissa avvenuta sabato 5 giugno in piazza Europa a Bedizzole. I militari lo hanno condotto in caserma e al tribunale per il processo per direttissima. Il giovane dovrà rispondere, oltre della denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, anche per il reato di guida in stato di ebrezza.