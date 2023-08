Droga e munizioni in birreria, arrestati i titolari di un pub di Bedizzole: hanno entrambi tra i 50 e i 60 anni e sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi. I carabinieri della locale stazione, compagnia di Desenzano, hanno rinvenuto in una stanza privata, all'interno della birreria, 170 grammi di hashish suddivisi in panetti, alcuni grammi di cocaina e tutto il materiale necessario al confezionamento in dosi, tra cui bilancini di precisione e sostanza da taglio.

Convalidati gli arresti

Nel corso della perquisizione sono state inoltre sequestrate 99 munizioni calibro 22 non denunciate e non regolarmente detenute: non sono state trovate armi. I due uomini, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati e trasferiti ai domiciliari in attesa della direttissima, avvenuta giovedì mattina: arresto convalidato e obbligo di presentazione in caserma fino al processo. I loro presunti illeciti – ogni eventuale responsabilità , come è noto, sarà accertata solo all'esito del giudizio – sono stati individuati dai militari impegnati in un servizio quotidiano di controllo del territorio, mirato alla prevenzione e al contrasto alla criminalità .