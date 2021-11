Halloween di follia in piazza: vandali bruciano un distributore automatico

Dolcetto o scherzetto? Purtroppo nessuna delle due, ma solo squallido vandalismo. Nella notte di Halloween è stato dato fuoco ad un distributore automatico di sacchetti di plastica a Bedizzole. La stupida bravata è accaduta in piazza Europa: per spegnere l’incendio sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Desenzano, insieme ai carabinieri.

Su Facebook è apparso anche un commento, comprensibilmente pieno di rabbia e sconforto, da parte del titolare del negozio: "Qualche simpaticone ha pensato bene di gettare una specie di bomba all'interno del negozio open shop 24. Ed altri danni in giro per il paese. Queste non sono ragazzate o bravate, questi sono veri atti criminali. Noi, come titolari del negozio in questione, siamo davvero stufi dell'inciviltà e la maleducazione di molti ragazzi del paese. Volevamo investire in un progetto, dare nel nostro piccolo un servizio in più alla comunità, ma è diventata davvero dura andare avanti".