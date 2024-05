Il cliente che prima di uscire ruba il barattolo delle mance: "Ti abbiamo visto, riportalo"

Un ladro improvvido e anche improvvisato, quello entrato in azione nella serata di ieri, sabato 4 maggio, alla birreria 3 Corone di Bedizzole: incurante delle persone presenti, e delle telecamere, prima di guadagnare l’uscita del locale si è impossessato del barattolo contenente le mance per baristi e camerieri.

Un furto che non è passato inosservato. Dispiaciuto e stupito di quanto accaduto, lo staff del locale di via Rimembranze ha lanciato un monito sui canali social: rivolgendosi direttamente all'insospettabile cliente manolesta, lo ha invitato a riportare il maltolto per evitare sgradevoli conseguenze. "Ti abbiamo visto: il locale è videosorvegliato, come da cartelli esposti. Senza un riscontro, nelle prossime 48 ore verrà fatta denuncia ai carabinieri”, si legge sulla pagina Facebook della birreria.