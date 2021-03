Bimbo di 2 anni esce di casa e si perde: ritrovato sano e salvo

Tanta apprensione a Bedizzole per un bimbo di soli due anni sfuggito al controllo dei genitori e trovato a vagare spaurito per le vie del paese

Vagava scalzo e impaurito per le vie di Bedizzole. Indosso aveva i pantaloni del pigiama e una felpa blu. Impossibile non notarlo. E così è stato. Quando un passante, sabato pomeriggio ha visto un bimbo di circa due anni, passeggiare da solo nei pressi di via Benaco, non ci ha pensato due volte, lo ha preso con sé e l'ha condotto alla stazione dei Carabinieri del paese.

Il bimbo, secondo quanto è stato ricostruito, sarebbe sfuggito un attimo al controllo dei genitori, uscendo dal cancello e allontanadosi da casa. La notizia del ritrovamento del piccolo è passata di casa in casa per tutto il paese. Immediato il tam tam sui canali social per ritrovare i genitori, poichè il bimbo, vista l'età, non era in grado di fornire elementi utili per risalire alla sua famiglia.

La svolta è avvenuta grazie all'intervento dei Carabinieri che, come ha spiegato il sindaco Giovanni Cottini, "in tempi brevi sono riusciti a risalire alla famiglia, riportando il bambino a casa". Grazie anche all'intervento dei Servizi sociali, i militari dell'Arma sono infatti riusciti a rintracciare i genitori del piccolo "fuggitivo" e a riconsegnarlo sano e salvo tra le loro braccia.