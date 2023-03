Al termine delle formalità di rito, il pusher è stato riaccompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Stamattina si è celebrato il processo per direttissima, al termine del quale il giudice del tribunale di Brescia ha convalidato il fermo.

Nel mirino degli agenti è quindi finita l'abitazione dello spacciatore, dove sono stati rinvenuti altri 20 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi e un altro coltello lungo 18 centimetri

Nel pomeriggio di ieri, martedì 22 marzo, i carabinieri di Bedizzole hanno arrestato una persona per i presunti reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto d'armi atti ad offendere.

In casa e in auto 210 grammi di droga: spacciatore in manette