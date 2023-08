Controlli incrociati sugli annunci: la Polizia locale chiude quattro B&B abusivi

Sono aumentate le presenze turistiche ma non le tasse di soggiorno versate nelle casse comunali: da qui è scattata un'importante operazione di controllo sulle attività ricettive di Iseo, che ha portato alla chiusura - per ora - di quattro strutture.

I controlli sono partiti in seguito ai ragionamenti sui dati delle presenze nella cittadina del Basso Sebino, che tra 2021 e 2022 ha fatto registrere un +30-35% di turisti. Questo non ha avuto però ripercussioni positive nelle casse del Comune, e sono partiti i controlli. Gli uffici comunali hanno monitorato a lungo gli annunci turistici sui canali online, e li hanno incrociati con le banche dati delle strutture regolarmente denunciate.

Il passo successivo è stato il controllo di tutte le situazioni sospette ad opera degli agenti del Corpo Intercomunale del Sebino Orientale, coordinato dal Commissario Capo Antonio Brigandì. Complessivamente, al momento sono quattro, tra case vacanze e B&B, le strutture abusive scoperte, non in regola con la legge regionale. Tutte avrebbero evaso i tributi locali, perciò sono state immediatamente chiuse.

Come dichiarato dal vicesindaco Cristian Quetti, in una di esse alloggiavano complessivamente addirittura 52 persone. In un’altra gli ospiti erano 10, in una terza, collocata in una frazione, erano formalmente dichiarate due sole stanze, mentre in realtà ne venivano affittate 12. I titolari di queste attività sono stati multati, ed hanno dovuto lavorare per trovare una sistemazione "di emergenza" per i loro ospiti, oltre ad avvisare tutti quanti hanno prenotato per i prossimi giorni.