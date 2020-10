Rissa tra ragazzi: si avvicina e gli dà un pugno in faccia, poi la ginocchiata

Ancora risse e violenza incontrollata tra giovanissimi. Questa volta non siamo nella zona di piazza Tebaldo Brusato a Brescia, dove episodi d'aggressione si susseguono da mesi. Il video mostra quanto avvenuto in via Martinengo a Bassano Bresciano, nella notte tra venerdì e sabato verso le 24: dopo aver a lungo disturbato con urla e schiamazzi fuori da un bar nei pressi di piazza Roma, un gruppo di ragazzi ha iniziato a picchiarsi nel parcheggio di via Martinengo. C'è anche chi è fuggito scavalcando le ringhiere e nascondendosi nelle vicine case. Grande apprensione da parte dei residenti: non hanno esitato a riprendere le violenze col telefono e ad allertare i carabinieri, che ora indagano sull'accaduto.