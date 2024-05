Bimba finita nelle mani del pedofilo: era conosciuto dai genitori

L’arresto, avvenuto in flagranza per violenza sessuale, è stato convalidato dal giudice e per il 19enne bresciano, accusato di aver abusato di una bimba di soli 5 anni di origine straniera, sono stati disposti i domiciliari. Contrariamente a quanto scritto in un primo momento, la terribile vicenda è avvenuta in un parco pubblico, e non nella piazza, di un paese del Bassa nella serata di sabato.

Stando a quanto ricostruito dalla Procura - e riportato dal Giornale di Brescia - la bimba di 5 anni stava giocando al parco, situato a poca distanza dalla sua abitazione: mamma e papà si erano allontanati per pochi istanti, chiedendo alle persone presenti, e conosciute, di vigilare su di lei. Tra loro pare ci fosse anche il 19enne, che avrebbe approfittato della breve assenza dei genitori per appartarsi con la piccola.

Quando mamma e papà sono tornati al parco, la figlioletta non era più dove l’avevano lasciata e hanno quindi cominciato a cercarla, finendo per trovarla in compagnia del ragazzo. Una scena terrificante e raccapricciante, quella a cui avrebbero assistito: pare che la piccola avesse i pantaloni abbassati, mentre lui si era già slacciato cerniera e bottoni e - sembra - avesse già allungato le mani.

La coppia, spaventata, ha chiesto aiuto e allertato anche i carabinieri: i militari hanno individuato la bimba e il suo presunto aguzzino, che è stato arrestato e ha passato tre notti in carcere prima che il giudice attenuasse la misura cautelare disponendo i domiciliari.