Furgone carico di patatine e droga: sequestrato un quintale di marijuana

Un quintale di marijuana nascosto tra le confezioni di patatine. È quanto hanno scovato gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Brescia a bordo di un furgone, con targa straniera, fermato nei giorni scorsi mentre percorreva le strade della Bassa bresciana.

Sul mezzo, nascosti dietro a un carico lecito di patatine, sono stati trovati 14 scatoloni contenenti quasi 100 kg dello stupefacente: era conservato in buste di plastica termosaldate e sottovuoto. L’uomo che era al volante del furgone, un giovane bosniaco incensurato, è stato arrestato, in flagranza, e poi portato in carcere: la misura è stata poi convalidata.

Il blitz è scattato durante il fine settimana, nell’ambito di mirati controlli svolti dalla polizia di stato: da tempo, infatti, la squadra mobile seguiva i movimenti sospetti di alcuni veicoli aziendali e mezzi d’opera con targhe estere nelle zone industriali della provincia, sospettando che venissero usati anche per trasportare droga.