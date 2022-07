Le ragazze che accusano il barista: "Ci ha drogato e ha abusato di noi"

Nel mirino dei carabinieri ci è finito un barista bresciano, che lavora in città: come scrive il Giornale di Brescia sarebbe stato accusato (e denunciato) da almeno 3 ragazze, "ci ha drogato e poi abusato di noi", avrebbero dichiarato nero su bianco agli inquirenti. Ce ne sarebbe anche una quarta, che però (almeno per ora) non ha sporto denuncia. Secondo quanto ricostruito, ad oggi, sulla base delle testimonianze delle presunte vittime, il barista potrebbe aver "allungato" con sostanze stordenti i cocktail e i drink serviti alle ragazze.

Le accuse al barista

La serata di queste ultime si sarebbe poi conclusa a casa del barista, ma senza ricordarsi (quasi) nulla: è qui che l'uomo avrebbe infine abusato di loro. Tutto vero oppure no? Al momento non ci sarebbero abbastanza elementi per sostenere l'inchiesta e procedere, eventualmente, con il rinvio al giudizio. La quarta ragazza (che però non ha denunciato) avrebbe riferito di aver provato, una sera, a non bere dal drink offerto dal barista fingendo di averlo fatto.

Arrivata a casa dell'uomo, ancora sveglia, l'avrebbe visto compiere un atto di autoerotismo dopo averle sfilato una calza. Il tempo di interromperlo e andarsene via. La giovane sarebbe finita a casa del barista in altre due occasioni: in quel caso, però, ricorderebbe poco o nulla in quanto stordita dal drink forse "truccato". Ci si avvicina però all'archiviazione dell'inchiesta.