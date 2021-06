Fiumi di alcol: ragazzina di 16 anni crolla a terra e finisce in ospedale

Crollata a terra dopo l'ennesimo “shot”, a soli 16 anni. La 'festa' alcolica è andato in scena martedì sera a Barghe in via del Cimitero, a pochi passi dal fiume Chiese.

La giovanissima ha rischiato grosso: è collassata ed è stato necessario l'intervento di un'ambulanza dei Volontari della Valle Sabbia, con sede a Vestone.

La ragazza è stata trasportata in ospedale a Gavardo, visitata e ricoverata in codice giallo: non si reggeva in piedi e necessitava di una terapia a base di flebo.

Non è dato sapere quanto alcol avesse in corpo, quanti grammi per litro di sangue. Ora le sue condizioni non preoccupano, certo ha davvero rischiato il coma etilico.