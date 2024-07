Uomo trovato morto nel fiume: sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Verso le 5.30 di oggi, giovedì 4 luglio, è scattato l'allarme in località Ponte Re a Barghe, per il recupero del corpo di uomo nelle acque del fiume Chiese.

Stando a quanto riferisce Areu (Agenzia regionale Emergenza Urgenza), la vittima sarebbe un anziano di 73 anni.

Per il recupero della salma, sul posto si è precipitata una squadra dei vigili del fuoco. Ancora non si conosce la dinamica di quanto avvenuto: sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Salò.