Auto avvolta dalle fiamme davanti al benzinaio: paura in paese

Stava percorrendo via Guglielmo Marconi a Barghe, quando si è accorto che dal cofano della macchina usciva parecchio fumo. L’automobilista è riuscito ad accostare a lato della carreggiata: ha lasciato l’abitacolo prima che il suv Bmw venisse completamente avvolto dalla fiamme, dando poi l’allarme. È successo nella serata di domenica 7 aprile.

La situazione era ad altissimo rischio: l’auto in fiamme si trovava a pochi metri da un distributore di benzina e – per lunghi istanti – si è davvero temuto che l’incendio si propagasse all’area di servizio. Così non è stato, per fortuna, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Mentre i pompieri lavoravano per domare le fiamme e tenerle lontane dal distributore, come dalle abitazioni della zona, i carabinieri di Salò hanno messo in sicurezza l’intera area.

Nessun ferito, solo un po' di apprensione per i vicini residenti, e non solo: la densa colonna di fumo alzatasi dalla macchina in fiamme era infatti visibile da più zone del paese.