Picchia e tenta di violentare una donna: orrore in un parcheggio

Lago di Garda. Nel corso del weekend appena trascorso, un arresto per tentata violenza sessuale e l'esecuzione di un'ordine di carcerazione sono stati portati a termine dai carabinieri della Compagnia di Peschiera, impegnati in una serie di controlli lungo le coste lacustri, per prevenire e reprimere reati in questo periodo di grande afflusso turistico.

Ordine di carcerazione

Nella giornata di sabato, in una struttura ricettiva gardesana, i militari hanno rintracciato un 39enne nigeriano residente in Germania, sul quale pendevano due distinti ordini di carcerazione: uno per false dichiarazioni sull’identità, l’altro derivante dall'unificazione di pene concorrenti. L’uomo è stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso, prima di essere incarcerato.

Tentata violenza sessuale

Sono stati invece i carabinieri di Bussolengo, nella tarda serata di domenica, a trarre in arresto a Bardolino un 45enne accusato di lesioni personali e tentata violenza sessuale ai danni di una 34enne.

In seguito alle richieste d’auto al 112, la centrale operativa di Peschiera ha inviato sul posto a sirene spiegate una pattuglia: gli uomini dell'Arma sono riusciti a bloccare l’uomo in un parcheggio, a bordo della propria auto, dove avrebbe tentato di violentare una donna, provocandole lesioni poi giudicate guaribili in 25 giorni all'ospedale di Peschiera.

Il 454enne è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.



Fonte: Veronasera.it