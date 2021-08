Motonave alle deriva in mezzo al lago: salvati 54 passeggeri

Erano circa le 17.30 di giovedì, quando è arrivata alla sala operativa della Guardia Costiera di Salò la richiesta di assistenza del Comandante di una storica nave da diporto, rimasta in panne nelle acque antistanti il litorale del Comune di Bardolino, con a bordo 54 passeggeri e 2 membri dell’equipaggio.

Mentre il comandante spiegava alla Guardia Costiera la situazione, la Motovedetta della Squadra Acque Interne di Peschiera del Garda transitava dalla zona e la sua attenzione è stata richiamata dai gesti dell'equipaggio della nave alla deriva. Le forze dell'ordine si sono dunque avvicinate e, per non compromettere la sicurezza delle rotte di approdo e di uscita dal porto di Bardolino, hanno preso a rimorchio l'imbarcazione per posizionarla in una zona più sicura. Subito dopo i poliziotti hanno verificato che 5 dei 54 passeggeri avevano leggeri malesseri e li trasbordava per sbarcarli nella vicina area portuale.

Visto l'elevato numero di persone a bordo, nonostante il comandante della nave non avesse richiesto soccorso per i passeggeri, per i quali aveva già fatto convergere in zona tre motoscafi adibiti al trasporto persone, la sala operativa della Guardia Costiera ha inviato in zona due imbracazioni, oltre ad una motovedetta dei vigili del fuoco di Bardolino.

Giunte le tre unità da passeggeri, con l’ausilio e sotto la supervisione degli Equipaggi SAR giunti in zona, le operazioni di trasbordo dei turisti si sono svolte senza problema alcuno, con il successivo trasferimento di quest'ultimi nel porto di Peschiera.

Trasferite tutte le persone presenti, con l'eccezione dei due membri dell’equipaggio rimasti a bordo per evitare rischi per la navigazione, la Motovedetta della Guardia Costiera CP 862 ha rimorchiato l'imbarcazione in panne fino all’approdo esterno del porto di Bardolino.



