Far west in paese: maxi rissa con botte e coltelli, due i feriti

Notte di paura a Barco, ambulanze e carabinieri: tra domenica e lunedì due "bande" di pakistani avrebbero scelto proprio la piccola frazione di Cazzago San Martino come luogo deputato a un presunto regolamento di conti, frizioni mai risolte che potrebbero essere state acuite da questioni di denaro. Sull'accaduto indagano i carabinieri, intervenuti in forze: almeno 10 le persone identificate, due di queste ricoverate in ospedale dopo la rissa (non sono in gravi condizioni).

I due gruppi - in tutto una quarantina di persone - si sarebbero dati appuntamento a Barco per darsele di santa ragione. Sono arrivati in auto, si sono presentati al faccia a faccia armati di tutto punto: bastoni e coltelli. La rissa si è scatenata tra Via Ospitaletto e Via Regina Elena: le grida e il rumore hanno allertato i residenti, che hanno subito allertato il 112.

10 identificati e 2 feriti

La rissa è stata sferzata e interrotta dalle sirene delle ambulanze e delle gazzelle dei militari. In molti sono riusciti a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine: altri, come detto, sono stati identificati e interrogati. Due i feriti, entrambi ricoverati al Civile con varie contusioni, traumi e ferite di armi da taglio. Indagini in corso per risalire a tutti i componenti delle bande rivali e, soprattutto, ai motivi che avrebbero scatenato la maxi-rissa.