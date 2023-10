Giovane operaio cade dal ponteggio: soccorso in codice rosso

Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 20 ottobre, in un’azienda di Barbariga che si affaccia sulla Provinciale Quinzanese. Stando alle prime informazioni trapelate, un operaio di 27 anni è caduto da un’impalcatura, sulla quale pare si trovasse per effettuare dei lavori di ristrutturazione per conto di una ditta esterna.

Il giovane lavoratore avrebbe perso l’equilibrio, per cause da accertare, cadendo rovinosamente a terra dopo un volo di alcuni metri. L’allarme è scattato poco dopo le 9.30 e sul posto la sala operativa del numero unico per le emergenze ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso.

L’allarme è poi rientrato all’arrivo dei sanitari: il 27enne non avrebbe mai perso conoscenza, ma i traumi rimediati hanno reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale. L’operaio è stato portato alla clinica Poliambulanza di Brescia e successivamente ricoverato in codice giallo: se la caverà.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri, con loro anche i tecnici dell'Asst Franciacorta per gli accertamenti del caso.