Scoppia un incendio, appartamento devastato dalle fiamme: famiglia fuori casa

Le fiamme sono scoppiate all’improvviso nella tarda serata di domenica, divampate, pare, da una stufa elettrica usata per scaldarsi. E in pochi istanti il rogo e il fumo hanno invaso l’appartamento situato in uno stabile di via Indipendenza a Barbariga.

La famiglia che ci abita è riuscita a mettersi in salvo e a dare tempestivamente l’allarme: sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti le squadre dei vigili del fuoco di Orzinuovi e Verolanuova. I pompieri hanno lavorato per domare le fiamme ed evitare che si propagassero agli altri edifici del centro storico del paese della Bassa. Poi sono arrivati i carabinieri per gli accertamenti di rito.

L’incendio è stato circoscritto e l’edificio non avrebbe subito conseguenze, ma l’appartamento in cui è divampato il rogo è stato evacuato e dichiarato temporaneamente inagibile. La famiglia, di origine indiana, che ci abita avrebbe già trovato una sistemazione, grazie all’aiuto di alcuni parenti.