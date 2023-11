In centro divampano le fiamme, due famiglie restano senza casa

Un altro incendio in Via Indipendenza a Barbariga, in centro al paese: due famiglie di origini indiane sono state costrette ad abbandonare le proprie case – ora sono ospiti da parenti e amici – a causa del rogo divampato nel pomeriggio di martedì. Per domare le fiamme ci sono volute delle ore: il lavoro dei Vigili del Fuoco è proseguito fino a tarda sera. Nella giornata di mercoledì si prosegue con la messa in sicurezza e l'accertamento dei danni.

L'incendio

Al momento non è chiaro il perché si sia scatenato l'incendio, ma sono in corso i doverosi approfondimenti. La buona notizia è che non si sono registrati né feriti né intossicati. Il bilancio è comunque pesante: danni importanti e due famiglie temporaneamente senza casa. Ma poteva andare anche peggio: il pronto intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si estendessero anche alle abitazioni vicine.

È il secondo rogo in due settimane in Via Indipendenza a Barbariga. A metà novembre un'altra famiglia era stata costretta a lasciare la propria abitazione a causa dell'incendio divampato in casa, dovuto al malfunzionamento di una stufetta elettrica. Anche in quel caso non ci furono feriti.