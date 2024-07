Stroncata dalla malattia, Barbara è morta a 51 anni: era mamma di due figlie

Stroncata da una malattia che non le ha lasciato scampo: Barbara Zanini si è spenta nelle scorse ore, all’età di 51 anni. Viveva da sempre a San Colombano, frazione di Collio, dove era molto conosciuta e amata, anche e soprattutto per l’impegno nella nota azienda casearia di famiglia: la Formaggi Trevalli. In tanti la ricordano dietro al bancone della bottega di via Maniva, vera e propria mecca per gli amanti dei formaggi tradizionali della Valtrompia, ma anche della Valsabbia e della Valcamonica.

"Sempre gentilissima e sorridente", si legge tra i tantissimi messaggi d’addio. "Ti ricorderemo sempre per la tua dolcezza, per la forza che hai sempre dimostrato: ora proteggi e dai la forza alla tua famiglia per affrontare questo immenso dolore", scrivono gli amici.

L’intera comunità di Collio in queste ore segnalate dal lutto si è stretta attorno ai familiari della giovane donna e mamma. Barbara Zanini lascia nel dolore il marito Alessio, le loro due figlie Maria ed Elena, i genitori (papà Silvio e mamma Anna), i fratelli Marco e Fausto e la sorella Chiara. Il funerale sarà celebrato alle 15 di domani, giovedì 4 luglio, nella chiesa parrocchiale di San Colombano.