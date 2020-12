Il dramma di Barbara: muore 40 giorni dopo il padre, uccisa dalla malattia

"Il vuoto che lascia nel cuore di tutti noi una persona speciale come te è incolmabile", "i tuoi bellissimi occhi e il tuo sorriso rimarranno sempre nei nostri cuori": così Barbara Saleri viene ricordata dagli amici e dai parenti che, in queste ore, ne piangono la sua prematura scomparsa. Stroncata da un brutto male a soli 57 anni, si è spenta mercoledì in un letto della Domus Salutis di Brescia.

Solo un mese e mezzo fa la famiglia della donna era stata colpita da un altro grave lutto: il 21 ottobre scorso si era spento, all'età di 88 anni, Ilario Ettore Saleri, il padre di Barbara. Tutta la comunità di Villa Carcina, paese dove era era cresciuta la 57enne, si sta stringendo attorno alla mamma Angelica e alla sorella Laura.

Grande appassionata di sci alpinismo e di arrampicate, faceva parte della sezione Cai di Brescia ed era segretaria della scuola di Alpinismo e sci alpinismo Adamello-Tullio Corbellini.

La salma di Barbara riposa presso la sala del commiato Foresti di Villa Carcina con possibilità di visita rispettando il distanziamento sociale e non creando assembramenti. Il funerale avrà luogo nella chiesa parrocchiale Santi Emiliano e Tirso sabato mattina, alle 10.