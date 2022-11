Malore improvviso, crolla a terra in azienda: mamma Barbara muore a 46 anni

E' morta mercoledì notte in ospedale la 46enne Barbara Manenti: si era sentita male giovedì mentre stava lavorando alla Ral Gom Italia di Treviglio, azienda specializzata nello stampaggio di gomma e materie plastiche, dove da anni era impiegata come operaia. Da quanto si è appreso, la donna si sarebbe improvvisamente accasciata a terra, in azienda: soccorsa dai colleghi e poi dai sanitari, rapidamente intervenuti, è stata trasferita d'urgenza (in elicottero) al Papa Giovanni di Bergamo. Qui è rimasta un paio di giorni, fino al tragico epilogo delle ultime ore.

Sabato mattina i funerali

Barbara abitava a Castel Cerreto, frazione di Treviglio: era molto conosciuta per il suo impegno come volontaria nell'associazione "Cerreto nel Pallone", in prima linea anche nell'organizzazione del torneo "Festa dello Sport". La salma è già a disposizione dei familiari: nella sua abitazione verrà allestita la camera ardente, il funerale sarà invece celebrato sabato mattina.

Lascia nel dolore il marito Paolo e la giovane figlia Megan, i genitori Luigi e Nucci, il fratello Eros e la sorella Pamela. L'ultimo grande regalo di mamma Barbara, come lei stessa avrebbe voluto: sottoposta all'espianto degli organi, che saranno donati a chi ne ha bisogno.