Blitz animalista nella casa dei cacciatori: danni per migliaia di euro

Blitz animalista nella notte al BarbaQuaglio di Urago d'Oglio: “Il quagliodromo dell'amico Stefano Tarletti – fa sapere il consigliere regionale Floriano Massardi – è stato oggetto di un vile attacco da parte di presunti attivisti animalisti appartenenti alla sigla Alf (Animal Liberation Front). Questo ignobile atto vandalico si inserisce in una serie di incursioni simili che hanno colpito il mondo venatorio, lasciando dietro di sé danni materiali e preoccupazione per la sicurezza delle persone coinvolte. È evidente che tali azioni non possono essere giustificare in alcun modo”.

Danni per migliaia di euro

Dalle fotografie che sono state diffuse si vedono gli interni del BarbaQuaglio andati in gran parte distrutti: il bancone del bar e le bottiglie dell'area ristoro, tavoli e sedie, vetri rotti ovunque, cassetti ribaltati, e ancora piatti, stoviglie, il frigorifero, apparecchiature di ogni tipo. Si stimano danni per (almeno) migliaia di euro, sulla porta la sigla degli animalisti: “Sorpresa”, firmato Alf con vernice nera.

“Non è più concepibile – continua il consigliere Massardi – che individui che si spacciano per difensori degli animali possano agire impunemente sul territorio, violando proprietà private e mettendo a rischio le persone. Questi atti vanno ben oltre la protesta pacifica: li condanniamo fermamente e ci appelliamo alle autorità competenti affinché intervengano senza indugi per assicurare alla giustizia i responsabili di tali gesti”.