Lite tra clienti, i carabinieri chiudono il bar

Una settimana senza caffè, cappuccini e pirli. Un bar situato nella centralissima piazza Mazzini a Pontevico dovrà tenere le serrande abbassate per sette giorni in seguito all'ordinanza del Questore di Brescia, messa in atto dai carabinieri della locale stazione.

Nel bar, durante tutta l'estate appena trascorsa, in orario serale si sono registrati diversi episodi che hanno arrecato disturbo ai residenti della zona. Oltre a diverse segnalazioni meno gravi, i militari hanno dovuto in un paio di occasioni intervenire per sedare litigi tra i clienti del locale. Lo stesso bar è stato segnalato come luogo di ritrovo di pregiudicati.