Hashish e cocaina dal bancone del bar: arrestata giovane barista bresciana. La donna, 35 anni, è finita in manette a seguito del blitz congiunto di Polizia di Stato e Polizia Locale, nell'ambito del servizio interforze ad alto impatto che ha interessato la stazione ferroviaria, zone limitrofe e altri luoghi della città, coinvolgendo anche uomini e mezzi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il blitz in un bar della zona nord

Il blitz è andato a segno in un bar della zona nord della città, anche grazie al fiuto delle unità cinofile della Polizia Locale: occultate all'interno del locale e nel retro, oltre che addosso alla stessa barista, sono state rinvenute dosi di cocaina e di hashish. Accusata di spaccio di sostanze stupefacenti, è stata tratta in arresto: all'interno del locale sono stati inoltre identificati numerosi soggetti con precedenti di polizia.

Arresto convalidato in direttissima

Giudicata per direttissima, il suo arresto è stato convalidato: per lei la misura cautelare dell'obbligo di firma, in attesa del processo, oltre che la misura di prevenzione dell'avviso orale, con la quale il questore avvisa il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, che esistono indizi a suo carico invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge. Si sta ora valutando anche l'ipotesi (probabile) di una chiusura forzata dell'attività, con sospensione dell'esercizio commerciale in base all'ex art.100 del Tulps, il Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza.