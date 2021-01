Aperitivi clandestini in 2 bar: ai titolari e a 12 clienti multe per 5.600 euro

Controlli dei carabinieri in due locali Bagnolo ed uno di Azzano Mella. Multa di 400 euro ai 2 baristi e a 12 avventori

Nel corso dei controlli per il rispetto della normativa "Prevenzione alla diffusione del Covid-19", i carabinieri di Bagnolo Mella hanno sanzionato un bar di Bagnolo e uno di Azzano Mella, per la violazione delle restrizioni contenute nel Dpcm del 15 dicembre scorso, con una multa di 400 euro e la chiusura provvisoria di 5 giorni, in attesa di provvedimento definitivo del Prefetto di Brescia.

I militari sono intervenuti dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini e hanno costatato che – in entrambi i casi – i proprietari organizzavano aperitivi all’interno del locali. Le violazioni alle norme anti-covid sono state accertate in flagranza: sono infatti stati sanzionati anche 12 clienti.