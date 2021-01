Aperitivi illegali, barista si vanta e pubblica i video sui social: locale chiuso

Chiusura di 5 giorni per il bar Bandiera Gialla. Multato il titolare

Il bar Bandiera Gialla di Leno è stato chiuso dagli agenti della Locale, per la violazione delle normative anti-covid. All'interno venivano infatti realizzati aperitivi illegali, durante i quali erano inoltre presenti clienti senza mascherina.

A far scattare i controlli i video postati su Facebook dallo stesso titolare, come a vantarsi di quanto stava accadendo: lui stesso, infatti, definisce un aperitivo 'abusivo'. I poliziotti hanno aspettato di cogliere in flagranza il barista, raccogliendo inoltre prove da una telecamera di sorveglianza installata nei paraggi. A quel punto è scattata la multa e la chiusura di 5 giorni.