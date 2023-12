Banche cinesi fantasma: 21 indagati e 3 arresti, sequestrati 1,2 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Brescia, insieme ai colleghi del "Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata", ha eseguito un provvedimento di perquisizione nei confronti di 21 cittadini cinesi (e di 10 società) ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, prestazione abusiva di servizi di pagamento, autoriciclaggio e riciclaggio, il tutto aggravato dalla transnazionalità del reato. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Brescia e – oltre alla nostra provincia – ha interessato quelle di Bergamo, Milano, Cremona, Pistoia, Verona, Bolzano, Reggio Emilia, Prato e Udine.

L'indagine delle Fiamme Gialle – avviata nel novembre del 2022 – ha permesso di svelare l'esistenza di una banda che era ramificata su tutto il territorio italiano, la quale, nello svolgere un'attività bancaria abusiva, ha offerto un vero e proprio "pacchetto di servizi" illegali riservati ai connazionali cinesi.

La specificità del sistema risiedeva nel riutilizzo del denaro contante raccolto presso le comunità sinica di diverse città d'Italia. Una volta avuta a disposizione la liquidità, veniva poi utilizzata per colmare le esigenze di monetizzazione del settore delle fatture false, i cui pagamenti erano già stati precedentemente immessi nel circuito finanziario sotto indagine e, conseguentemente, drenati dall'economia nazionale eludendone il presidio dell'antiriciclaggio.

A seguito della raccolta di denaro contante presso i propri connazionali, intenzionati a trasferirlo dall'Italia alla Cina con la garanzia dell'anonimato, i malviventi hanno fatto ricorso a due modalità operative di trasferimento basate, da una parte, sull'utilizzo di applicazioni informatiche crittografate, dall'altra sulle caratteristiche tipiche del sistema "Fei Chen", consistente in un trasferimento di denaro non tracciato su base fiduciaria.

Al termine delle perquisizioni sono stati arrestati, in flagranza di reato, tre persone con l'accusa di riciclaggio. Altre quattro sono state invece denunciate rispettivamente per esercizio di giochi d'azzardo, riciclaggio e due per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Grazie alla collaborazione delle unità cinofile "cash dog", le Fiamme Gialle hanno poi sequestrato oltre 1,2 milioni di euro, sei Rolex di grande valore, decine di dispositivi informatici e smartphone, nonché 5 macchine contasoldi.

"L’attività di polizia giudiziaria ha quindi fatto emergere un nuovo fenomeno riciclatorio che vede in alcuni cittadini cinesi il principale interlocutore – spiegano dalla Procura –. L’attività di raccolta e di trasferimento di denaro svolta da quest'ultimi avrebbe determinato la creazione, su tutto il territorio nazionale, di banche cinesi abusive, le quali, utilizzando canali finanziari paralleli, aggirano il sistema di prevenzione antiriciclaggio, bypassandone i presidi previsti".

Si tratta di condotte criminose fortemente lesive degli interessi economici sia nazionali sia dell'Unione Europea. Hanno infatti consentito non solo la fuoriuscita non tracciata di un'ingente quantità di capitali, ma – probabilmente – anche l'agevolazione di associazioni a delinquere dedite a ulteriori reati di natura finanziaria.