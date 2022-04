Precipita dalla finestra: un 'volo' di 6 metri, grave bimbo di 2 anni

Un bimbo di soli due anni è stato ricoverato, in condizioni critiche, al Civile di Brescia a causa dei gravi traumi riportati precipitando dalla finestra dell'abitazione dove vive con i genitori. È accaduto poco dopo le 12 di giovedì a Lurano, Comune della Bassa Bergamasca.

Stando a quanto ricostruito, il piccolo avrebbe eluso la sorveglianza dei genitori e avrebbe raggiunto una finestrella situata nel sottotetto della casa. Una questione di pochi, drammatici, istanti: il bimbo si sarebbe sporto e avrebbe poi perso l'equilibrio. Un terribile 'volo di circa 6 metri, avvenuto sotto gli occhi di una donna che, proprio in quel momento, stava passando nella via in cui si trova l'abitazione della famiglia. Sarebbe stata proprio la passante a lanciare l'allarme, chiamando un medico di base il cui ambulatorio si trova nelle vicinanze.

Poi è scattata la telefonata al 112: sul posto è sopraggiunta in pochi minuti un'ambulanza e poi l'elisoccorso. Dopo le prime cure, il bimbo è stato trasferito - a bordo dell'eliambulanza - al Civile di Brescia. È stato ricoverato in codice rosso: le sue condizioni sarebbero critiche.