Cinque bambini ustionati all'asilo: due sono gravi, feriti alcuni genitori

Si è alzata in volo anche l'eliambulanza del Civile di Brescia, per soccorrere uno dei cinque bambini rimasti ustionati stamattina nella scuola materna di Osio Sotto (Bg), durante le prove di una recita scolastica: secondo una prima ricostruzione, i bambini stavano riscaldando dei marshmallow, gli snack dolci che vengono arrostiti sul fuoco per renderli caramellati. Feriti anche tre adulti, tra cui due papà.

Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte cinque autolettighe, i vigili del fuoco e – oltre all'eliambulanza di Brescia – anche l'elicottero del 118 orobico. Presenti inoltre la Polizia locale e i carabinieri di Dalmine e Treviglio.

Le condizioni dei bambini

Dei cinque bambini feriti, la più grave è una bimba di 4 anni, che ha riportato ustioni multiple e che è stata trasferita con in volo all'ospedale Buzzi di Milano in codice rosso.

Un bambino di 4 anni ha riportato ustioni multiple ed è stato trasferito con l'elisoccorso di Brescia al Niguarda di Milano in codice giallo.

Codice giallo anche per gli altri tre bambini - due femmine di 3 e 5 anni e un maschio di 6 - portati con le ambulanze del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con ustioni multiple.

Secondo l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, tre adulti (tre maschi di 35,36 e 40 anni) hanno invece riportato "sintomi da inalazione di fumi e ustioni" e sono stati trasportati per accertamento (codice verde/giallo) all'ospedale di Zingonia.



