Bimba di 3 anni si sporge dal balcone e precipita per 6 metri nel vuoto

Una bimba di appena 3 anni e mezzo è precipitata per più di 6 metri dal balcone di casa: sarebbe caduta sull'erba, attutendo così il contraccolpo, ma avrebbe comunque riportato una frattura agli arti inferiori e numerosi traumi. Attualmente è sotto stretta osservazione all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Cosa è successo

E' successo nel tardo pomeriggio di mercoledì a Verdellino, nella Bergamasca: la piccola, di origini pakistane, sarebbe precipitata dal balcone dal secondo piano di un condominio in Via Leonardo Da Vinci. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti per i rilievi, la piccola si sarebbe allontanata pochi istanti dalla madre per salutare un'amichetta al piano di sotto.

Nello sporgersi dalla balaustra per salutarla, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitata nel vuoto per oltre 6 metri. Nonostante la caduta, non avrebbe mai perso conoscenza: i pianti e le grida hanno allertato la madre e i vicini. In pochi minuti sul posto c'erano già ambulanza e automedica, oltre ai Vigili del Fuoco, in attesa dell'arrivo dell'elicottero che ha provveduto al trasporto d'urgenza in ospedale.