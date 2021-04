Tenta il suicidio ingerendo dell'acido muriatico: giovane uomo in gravi condizioni

É in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia l'uomo di 43 anni che – nel pomeriggio di giovedì – ha tentato il suicidio cercando di ingerire dell'acido muriatico.

L'uomo si è recato sulla Provinciale 669 con una bottiglia contenente la pericolosa sostanza, poi, nei pressi di un benzinaio, ha cercato di ingerirla. Non è riuscito nel suo estremo proposito, ma si è procurato gravi ustioni al volto, iniziando a chiedere aiuto.

È stato così chiamato il 118, che ha subito inviato l'eliambulanza per il trasporto d'urgenza nel nosocomio cittadino. Il 43enne non sembra essere in pericolo di vita, fortunatamente.