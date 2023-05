Travolto da un albero, muore sul colpo: aveva solo 33 anni

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, giovedì 25 maggio, a Bagolino: un uomo di 33 anni, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è morto mentre stava tagliando alcuni alberi in località Cerreto. Stando a una prima ricostruzione, il 33enne sarebbe stato travolto e schiacciato da un pesante tronco.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 11.30 e sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato un’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Brescia, oltre ai vigili del fuoco. Purtroppo, per il giovane uomo non c'è stato niente da fare: i medici non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. La ricostruzione dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri di Salò.