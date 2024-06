Ragazzini insultano una negoziante, poi coprono di sputi la vetrina

Una negoziante in balia di un gruppo di ragazzini: hanno ricoperto lei di insulti e le vetrine del suo negozio di sputi. Succede a Bagolino, comune dell’alta Valle Sabbia. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di mercoledì 12 giugno: poco prima delle 17.30, un gruppetto di giovanissimi - hanno solo 13 anni - avrebbe preso di mira la titolare di un negozio di via Caduti: inveendo pesantemente contro di lei. Non contenti, avrebbero bersagliato la vetrina dell’attività commerciale di sputi.

La commerciante non ha lasciato correre: impugnato il telefono, ha composto il numeroso unico per le emergenze (112) e riferito quanto stava accadendo. Risposta veloce, velocissima: in pochi minuti sono arrivati i carabinieri della locale stazione. Tutti i giovanissimi che si sono resi protagonisti del deplorevole episodio sono stati identificati dagli uomini dell'Arma.